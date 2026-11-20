Полянский: Европа намерена продолжать конфликт на Украине до конца 2028 года. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейские страны учитывают возможность продолжения конфликта на Украине до конца 2028 года при составлении экономических прогнозов. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

В опубликованном 17 ноября документе говорится, что базовый сценарий предполагает сохранение геополитической напряженности в регионе и санкций против России на всем прогнозном горизонте — до конца 2028 года.

В документе также отмечается, что сложная ситуация с безопасностью продолжит сдерживать экономику Украины в 2027 году. В то же время ЕК допускает ускорение ее роста в 2028-м при условии, что к началу года будут созданы условия для масштабного восстановления страны.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми заявления руководства Евросоюза о возможности урегулирования украинского конфликта без учета интересов Москвы. Политик уверен, что решить проблему на Украине невозможно без устранения ее первопричин и учета российских интересов.