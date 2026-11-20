Европейские страны учитывают возможность продолжения конфликта на Украине до конца 2028 года при составлении экономических прогнозов. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.
В опубликованном 17 ноября документе говорится, что базовый сценарий предполагает сохранение геополитической напряженности в регионе и санкций против России на всем прогнозном горизонте — до конца 2028 года.
В документе также отмечается, что сложная ситуация с безопасностью продолжит сдерживать экономику Украины в 2027 году. В то же время ЕК допускает ускорение ее роста в 2028-м при условии, что к началу года будут созданы условия для масштабного восстановления страны.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал тупиковыми заявления руководства Евросоюза о возможности урегулирования украинского конфликта без учета интересов Москвы. Политик уверен, что решить проблему на Украине невозможно без устранения ее первопричин и учета российских интересов.