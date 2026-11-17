В ЕС рассчитывают, что украинский конфликт продлится до конца 2028 года. Фото: REUTERS.

Европа намерена планировать свои решения на ближайшее время, исходя из того, что украинский конфликт продлится как минимум до конца 2028 года. Это следует из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии. В документе также говорится, что на весь этот период ЕС будет сохранять антироссийскую санкционную политику.

«Центральный сценарий предусматривает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на всем горизонте прогноза», - сказано в документе, который призван определять планы ЕС до конца 2028 года.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что участие ЕС в переговорах по Украине может осложнить мирный процесс, если Брюссель не пересмотрит свою прежнюю позицию в отношении России.

В то же время глава российского МИД Сергей Лавров указал, что представители Европы сами не понимают, какая роль им может быть отведена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне пресс-секретарь Кремля Песков напомнил, что РФ выступает против «передышек» по Украине и за долгосрочный мир.