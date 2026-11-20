В Минтрансе назвали регионы, где запустят доставку грузов дронами. Фото: Пресс-служба ООО «Лаборатория будущего»

Министерство транспорта РФ определило восемь субъектов страны, которые примут участие в пилотном проекте по развитию грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов. Итоги конкурсного отбора были представлены на отраслевом форуме «Транспорт России», сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам оценки заявок наиболее высокие баллы получили Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Сахалинская, Нижегородская и Рязанская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия), а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Специалисты оценивали претендентов по 11 критериям, среди которых учитывались готовность сценариев применения дронов, наличие необходимой инфраструктуры, профильных эксплуатантов и организационного сопровождения.

В министерстве уточнили, что всего на участие в проекте по формированию так называемой низковысотной экономики поступило 18 заявок от субъектов Федерации, при этом шесть из них направили регионы Дальневосточного федерального округа. Ожидается, что запуск пилотных программ позволит отработать технологические и правовые механизмы для дальнейшего масштабирования беспилотной логистики по всей стране.

Накануне стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует запустить движение беспилотных грузовиков по федеральной трассе М-12 до Тюмени уже в следующем году. Речь идет о самом протяженном беспилотном логистическом коридоре в мире.