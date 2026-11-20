Зеленский пожаловался на долгие поставки баллистических ракет с Запада Фото: REUTERS.

Украинский диктатор Владимир Зеленский в очередной раз развёл стенания в соцсетях на тему нерасторопности европейских партнёров. Если раньше он возмущался долгими (а потом и вовсе отсутствующими) поставками ракет для Patriot, то теперь бывшему комику не довезли даже обычные баллистические ракеты.

"С баллистикой, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами", - пишет Зеленский в соцсетях.

Согласно посту главы киевской хунты, МИД Украины получил указание "оперативно установить контакт с каждым партнёром", который уже приступил к подготовке пакетов систем ПВО, с целью ускорения их поставок. Особое внимание Зеленский требует уделить вопросам поставок ракет PAC-2 и PAC-3.

Ранее KP.RU сообщил, что США продолжают поставлять вооружения в Киев через ЕС. Дональд Трамп передаёт их ЕС, который оплачивает 100% стоимости. Джо Байден предоставил Украине вооружений на 350 млрд долларов без платы. Украина могла бы оплатить поставки, но Байден этого не потребовал.