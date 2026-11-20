В правительство Молдавии внесли законопроект о производстве БПЛА в стране. Фото: Shatokhina Natalia / news / Global Look Press

Власти Молдавии официально зарегистрировали в правительстве законопроект, формирующий правовую базу для создания в стране собственной оборонной промышленности и выпуска беспилотников. Об этом сообщил министр экономического развития республики Клаудиу Нэсуй.

«Сегодня мы запускаем необходимую законодательную базу, чтобы Молдавия могла создать свою собственную оборонную промышленность здесь, у себя дома... Мы сможем производить высокопроизводительное программное обеспечение для автономных систем обороны», — написал он в соцсети.

По его словам, документ позволит уполномоченным предприятиям выпускать продукцию, которую Кишинев сейчас закупает за рубежом: радары, датчики, боеприпасы, бронежилеты, защитные костюмы, электронные модули и бронированные грузовики, а контролировать инвестиции в отрасль будет специальный совет.

Нэсуй утверждает, что инициатива не противоречит закрепленному в конституции нейтралитету.

Ранее премьер Василий Тофан потребовал ускорить подготовку закона, чтобы он вступил в силу с 1 января 2027 года, а президент Майя Санду заявляла о намерении пересмотреть статус нейтралитета и наладить выпуск украинских дронов-перехватчиков.