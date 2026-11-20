Что с отношениями России и Грузии: в МИД рассказали о ситуации. Фото: МИД РФ.

Грузия не обращалась к России с инициативой о восстановлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны в 2008 году по решению грузинской стороны. С тех пор они так и не были восстановлены. При этом страны сохраняют отдельные каналы взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее грузинский МИД анонсировал первую встречу специального представителя премьера Грузии Георгия Зурабашвили и заместителя главы МИД России Михаила Галузина. Переговоры состоялись 19 ноября в Минске. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы региональной безопасности. По итогам встречи представители двух государств договорились продолжить контакты.