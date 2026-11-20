Украину обрекли на вечное унижение из-за Зеленского: на поле боя ничего не получится Фото: REUTERS.

Без заключения мирного соглашения с Россией Украину могут ждать унижение и окончательный крах. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По мнению военного эксперта, западные союзники не смогут обеспечить Киеву победу на поле боя. Поэтому США и Европе необходимо убедить украинские власти добиваться наиболее выгодных условий прекращения конфликта.

«Для Украины нет военного выхода из этого (конфликта - прим.ред.)», — подчеркнул Дэвис.

Эксперт предупредил, что продолжение боевых действий угрожает самому существованию Украины как жизнеспособного государства. Он также назвал безнравственным принуждение украинцев к дальнейшей борьбе под предлогом поддержки Киева столько, сколько потребуется.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией и может сорвать мирные переговоры. По мнению эксперта, глава киевского режима способен в любой момент отозвать украинскую делегацию и прекратить диалог. Меркурис также предположил, что Евросоюз поддержит такое решение Киева.