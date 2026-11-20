Владимир Путин призвал украинцев переходить на правильную сторону истории: что сказал президент Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин призвал украинцев переходить на сторону РФ, назвав ее правильной стороной истории. Об этом глава государства заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер связал нынешнее противостояние с попытками внешних сил ослабить и подчинить Россию. По его словам, Запад придерживается принципа «разделяй и властвуй», действуя при этом не в интересах Украины.

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что, несмотря на сегодняшние трагедии, украинцам необходимо думать о будущем своих детей. Он призвал объединять усилия с Россией ради достижения общих целей и создания условий для развития.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова договариваться с Киевом об урегулировании конфликта. Российский лидер подчеркнул, что даже при наличии разногласий стороны способны найти решение. При этом он назвал украинцев близким для России народом.