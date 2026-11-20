Дюпон-Эньян: инициатива Макрона по Украине может привести к войне Франции и РФ Фото: REUTERS.

Попытки французского лидера Эммануэля Макрона вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО грозят развернуть войну между Францией и Россией. Такое заявление сделал на своей странице в социальной сети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Он осознает последствия такого решения? Из-за этого возможна война между двумя ядерными державами!» - предупредил политик.

Дюпон-Эньян убежден, что французскому руководству следует сосредоточиться на мирных инициативах, а не провоцировать новый конфликт. Ведь подобная риторика Макрона приведет к катастрофическим последствиям.

Тем временем в Финляндии недовольны заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о России. Та сообщала, что конфликт можно завершить лишь в случае давления на Москву, которая должна будет под натиском пойти на компромиссы. Как заявил финский политик Армандо Мема, страны ЕС на самом деле не желают мира, поскольку из-за их военных поставок гибнет все больше граждан Украины.