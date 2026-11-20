Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Принятие христианства на Руси стало ключевым событием в процессе формирования независимого российского государства. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«И я не могу сказать, естественно, что после этого что-то изменилось, но совершенно очевидно, что крещение Руси было переломным моментом в деле создания суверенного, как теперь говорят, самостоятельного российского государства», — говорится в сообщении от российского политика в фильме, который был снят к юбилею Патриарха Кирилла.

Ранее KP.RU рассказал, почему Медведев считает Россию самым сильным государством в мире. Российский политик отметил важность становления суверенитета России. Он подчеркнул, что определение пути развития для страны стало роскошью для некоторых стран в мире. К счастью, Россия не теряет свою независимость.