Военный эксперт Матвийчук: удары по мостам в Киеве прерывают поставки НАТО Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что удары возмездия по Киеву после атаки на Крымский мост, прерывают прерывают поставки оружия, техники и боеприпасов. ВСУ остаются без необходимой техники и средств для ведения войны.

В настоящий момент задеты четыре основных моста через Днепр в Киеве — это Южный мост, это мост Метро, мост Патона и Северный мост, бывший Московский мост.

Северный и Южный выведены из строя, перевозки по ним невозможны.

- Если мы посмотрим по географии, то Южный мост напрямую соединен с потоками, которые идут из Польши. То есть ограничено движение техники, которая идет из НАТО, - говорит эксперт в беседе с Lenta.ru.

Аналогичная история с Северным постом. Мост Метро используется для связи между берегами, по нему идет гражданский транспорт, но, скорее всего, теперь два берега лишены коммуникации.

По мнению военного, мост Патона берегли до последнего, как историческую память о некогда дружеском государстве. Он был построен в советское время после разрушения похожего моста в период Второй мировой войны.

- Удары возмездия прерывают логистику поставок из западной части Украины в южную часть Украины, которые они получают по линии НАТО, - отметил Анатолий Матвийчук, добавив, что социальное напряжение в Киеве становится все больше и злорадство по поводу якобы разрушенного Крымского моста теперь не обосновано.

Эксперт так же отметил, что удары по Киеву и днепропетровской области были направлены на «в основном на энергетику, чтобы лишить ВПК света и тепла».

- Я думаю, удары, которые были этой ночью, это только начало, удары такой разрушительной силы будут продолжаться, потому что разговаривать с нацистами можно только методом силы и обескровливания, - сказал Матвийчук aif.ru.