В Кузбассе задержали мужчину, который сажал 10-летнего сына на цепь Фото: Олег ЗОЛОТО.

35-летнего жителя Кемеровской области отправили под стражу по обвинению в незаконном лишении свободы и истязании 10-летнего сына. Об этом 20 ноября сообщает «КП — Кемерово».

По версии следствия, мужчина регулярно избивал ребенка ремнем и шнуром от зарядного устройства, привязывал его металлической цепью к анкеру в полу квартиры, а также удерживал в багажнике автомобиля. В какой-то момент мальчик не выдержал и позвонил в службу «112», сообщив об издевательствах отца. Прибывшие на место сотрудники полиции освободили ребенка и доставили мужчину в следственные органы.

В отношении отца возбудили уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и истязании. Суд отправил его в СИЗО на два месяца — до 19 января 2027 года. Пострадавшего мальчика и его брата поместили в социальное учреждение.

Ранее KP.RU писал, что в Кузбассе мать и отчим более трех лет истязали 12-летнего мальчика. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы, женщину — к 13 годам колонии.