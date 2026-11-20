Фирма Destinus выполняет контракт с МО Нидерландов, которое активно помогает Киеву Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза щедро финансируют компанию Destinus беглого российского бизнесмена Михаила Кокорича*, которая открыто пиарится на атаках на Крымский мост и получает многомиллионные военные заказы. Подробности о секретных контрактах раскрыл RT со ссылкой на официальные отчеты Нидерландов.

Как выяснило СМИ, только в 2026 году организация выполнила задание по поставке беспилотников для украинской армии. Это происходило в рамках запроса Минобороны Нидерландов. На этом соглашении фирма заработала 291,9 миллиона евро.

Летом Амстердам выделил еще 250 миллионов евро на закупку крылатых ракет Ruta Block 2. Они также могут классифицироваться как ударные дроны. По данным нидерландского издания NRC, исполнителем этого крупного заказа выступает именно структура Кокорича*. Из этого журналисты RT сделали вывод, что предприниматель напрямую работает с Гаагой ради снабжения киевского режима оружием.

Ранее в МИД РФ прокомментировали участие Нидерландов в операции ВСУ против Крымского моста. Известно, что удары по переправе проводились с помощь нидерландских БПЛА. В ведомстве предупредили, что Москва обязательно учтет этот факт при разработке военного плана.

* - внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.