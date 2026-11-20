Украинцы устроили массовую драку в очереди на пункте пропуска в Польшу Фото: REUTERS.

Украинцы так торопились покинуть "Незалежную европейскую демократию", что подрались на пункте пропуска "Шегини-Медыка" на границе с Польшей. Видео, снятое одним из участников этих беспорядочных попыток бежать в "цивилизованную Европу", распространили украинские СМИ.

Согласно опубликованным кадрам, возле КПП собрались десятки, если не сотни людей, и каждый торопился первым просочиться в узкий проход, открытый пограничниками. В результате на ржавый забор давили человек десять, на них - столько же, а в середине застряла пара неудачливых мужчин.

Само собой, всё это сопровождалось истеричными женскими криками (преимущественно на русском языке), кому-то явно что-то отдавили, так как прозвучали и болезненные вскрики, а после даже началась драка. Польская сторона ситуацию пока не комментировала, украинская - тем более.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе озвучили количество украинцев, сбежавших от киевской хунты с момента Евромайдана.