Итальянцы бунтуют против помощи Украине: новый опрос стал кошмаром для Киева Фото: REUTERS.

В Италии 58% граждан выступили против дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на результаты опроса Youtrend.

Согласно исследованию, 39% респондентов поддерживают полное прекращение военной и финансовой помощи Киеву. Еще 19% считают необходимым отказаться от отправки вооружений, но сохранить денежную поддержку. При этом чуть более 20% итальянцев выступают за продолжение военных поставок без участия собственных солдат в конфликте.

Издание обратило внимание на расхождение между общественным мнением и позицией большинства центральных СМИ Италии, поддерживающих Киев. Как отмечают журналисты, правительству премьер-министра Джорджи Мелони придется учитывать настроения граждан перед выборами в следующем году.

Опрос проводился с 14 по 16 ноября среди 810 совершеннолетних жителей Италии.

Ранее агентство ANSA сообщило, что Италия рассматривает возможность прекращения поставок оружия Украине. Одной из причин стало сокращение собственных военных запасов, которые промышленность не успевает восполнять. Кроме того, против дальнейшей помощи Киеву выступает часть правящей коалиции, включая представителей партии «Лига».