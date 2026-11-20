Самвел Мкртчян назначен послом Армении в России Фото: Александр Патрин/ ТАСС

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил нового посла республики в России. Им стал Самвел Мкртчян. Об этом стало известно из указа, опубликованного на официальном сайте главы Армении.

Отмечается, что главе дипмиссии в России 67 лет. Он раньше работал послом в других европейских странах. Также Мкртчян в 2004-2010 годах он был представителем Армении при НАТО. Подчеркивается, что новый посол сменил на посту Гургена Арсеняна. Он занимал должность главы дипмиссии Армении в России с 2024 года. Сейчас последний вернется домой.

Ранее KP.RU обратила внимание, что Арсенян был отправлен в отставку 12 ноября. Обычно смена послов происходит практически одновременно, но сейчас власти Армении раздумывали над тем, кому отдать этот пост.