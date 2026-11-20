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Просыпаться за несколько минут до звонка будильника поможет постоянный режим сна. Врач-сомнолог Павел Кудинов подчеркнул, что для этого важно каждый день ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже в выходные. Об этом пишет «Абзац».
«Нужно выбрать себе время вне зависимости от дня недели и необходимости. Тогда будет хотеться спать примерно за шесть-восемь часов до пробуждения», пояснил Кудинов.
По словам сомнолога, регулярный график помогает настроить внутренние часы организма. Со временем человек привыкает к определенному времени подъема, поэтому может начать просыпаться самостоятельно, еще до сигнала будильника.
Еще одним условием легкого пробуждения врач назвал мотивацию. Если на утро не запланировано ничего важного и нет причины вставать, человек может продолжать спать даже после звонка будильника. Поэтому Кудинов посоветовал заранее продумывать планы на день и находить повод для раннего подъема.
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