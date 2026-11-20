Молдавия создала резервные запасы газа на случай ЧП Фото: REUTERS.

Поставщики газа в Молдову сформировали резервы, составляющие не менее 15% годового потребления. Эти запасы предназначены для обеспечения нужд Приднестровья, а также для реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом проинформировало Национальное агентство по регулированию энергетики.

В 2026 году десять компаний-поставщиков газа обязаны создать запасы 140,3 млн куб. м газа в хранилищах соседних стран по закону. Молдавия сталкивается с экономическим кризисом из-за роста цен на газ и электроэнергию.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа вошла в отопительный сезон с рекордно низким запасом топлива. При этом уровень топлива в хранилищах ЕС достиг минимума впервые с 2011 года. А в Германии сделали заявление, что уровень топлива настолько низкий, что сможет обеспечить теплом, только если зимняя температура будет нормальной или выше нормы.