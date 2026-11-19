Запасы газа в подземных хранилищах ЕС достигли минимума с 2011 года Фото: REUTERS.

Совокупный уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза опустился ниже 70% и к концу 17 ноября составил 69,95%. Это минимальное значение для середины ноября с 2011 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Год назад на эту дату хранилища были заполнены на 81,62%, в 2024 году — на 90,74%, а в 2023-м — на 98,91%. Нынешний показатель на 18,2 процентного пункта ниже среднего уровня за последние пять лет — 87,9%. В ПХГ стран ЕС оставалось около 70,3 млрд кубометров газа.

Менее 70% запасов сохранилось в шести странах Евросоюза: в Германии, Австрии, Бельгии, Латвии и Словаки.

Ранее KP.RU сообщал, что за первые десять дней отопительного сезона европейские страны израсходовали 5% газа, закачанного в подземные хранилища летом. Темпы отбора топлива оказались в 2,2 раза выше средних показателей за последние пять лет.

Также KP.RU писал, что 6 ноября из европейских подземных хранилищ отобрали рекордный для этой даты объем газа. По данным «Газпрома», он превысил предыдущий суточный максимум на 83 млн кубометров.