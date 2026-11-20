Европа обнаружила у себя дыру в бюджете: Почти такую же сумму хотят отдать Украине Фото: REUTERS.

Семилетний бюджет Евросоюза могут дополнительно сократить на 40 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

С соответствующим предложением намерен выступить председатель Европейского совета Антониу Кошта. Изменения могут затронуть в том числе финансирование политики сплочения, направленной на сокращение экономического неравенства между регионами ЕС.

Ранее председательствующая в Совете Евросоюза Ирландия уже предложила уменьшить расходы на 160 миллиардов евро. Однако Германия и другие страны, выступающие за экономию бюджетных средств, сочли эти меры недостаточными.

По данным издания, новая инициатива может встретить сопротивление государств Южной и Восточной Европы, заинтересованных в сохранении регионального финансирования. Одновременно Кошта намерен увеличить резервы кризисных фондов, которые ранее попали под сокращение.

При этом Еврокомиссия готовит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 45 миллиардов евро на 2027 год. Это на пять миллиардов больше предполагаемого нового сокращения бюджета ЕС. Средства планируется предоставить в виде кредита сверх ранее согласованного пакета на 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.