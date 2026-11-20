Массовые национальные забастовки проходят в более 100 городах Италии Фото: REUTERS.

Массовые общенациональные забастовки охватили более сотни итальянских городов из-за жесткой бюджетной политики властей. Об этом сообщает информационное агентство Adnkronos.

Инициатором масштабной акции протеста выступила Всеобщая итальянская конфедерация труда. Акции объединили работников транспорта, медиков и педагогов.

Граждане требуют пересмотреть проект госбюджета на следующий год, подготовленный кабинетом премьера Джорджи Мелони. Документ, который сейчас обсуждают в парламенте, урезает финансирование социальной сферы, медицины и образования. При этом расходы на военные нужды сильно увеличили.

К уличным шествиям активно подключаются студенты, общественные организации, другие профсоюзы и представители оппозиционных партий. Протестующие настаивают на перераспределении средств в пользу мирных и социально значимых направлений.

Также недавно забастовки прошли и в Чехии. Местные жители выходили на улицу, высказываясь против возвращения Андрея Бабиша на кресло премьера страны.