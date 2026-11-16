Организатором протестов, в которых приняли участие до 400 тысяч человек, выступило движение «Миллион мгновений за демократию» Фото: REUTERS.

В выходные на улицы Праги и других городов Чехии вышли так называемые протестующие. Западные СМИ уверяют своих читателей, что это люди, которые действительно хотят по-прежнему платить 205 крон (750 рублей) в месяц за общественное телевидение и радио, которые в Чехии якобы кормятся исключительно по британской модели – за счет так называемого лицензионного сбора со всех граждан, имеющих телевизор.

Что же не нравится протестующим? Вернувшийся в премьерское кресло в конце 2025 года миллиардер Андрей Бабиш предложил чехам и провел через парламент выгодную для граждан сделку: по новому закону чехов освобождают от лицензионного сбора, а «общественные» каналы становятся государственными. При этом налогоплательщики выигрывают: после перехода этих средств массовой информации (СМИ) к государству Бабиш планирует сократить расходы на их содержание на 15%. Так что простой «смены вывески» на тратах обычного гражданина – налоги вместо лицензионного сбора – не будет, люди получат реальную выгоду.

Но противники Бабиша стали раскручивать версию, что уход от лицензионных сборов понизит независимость этих СМИ, сделает их менее критически настроенными к происходящему в Чехии.

Для избирателя у премьера Бабиша были готовы не только денежные аргументы: на самом деле «общественное» телевидение в Чехии уже давно обслуживает прежде всего интересы победивших на выборах политических сил, а «лицензионный сбор» превратился по сути в обычный налог. Но с важной деталью: именно через эти каналы чаще всего проводит своё влияние на общественное мнение в Чехии Евросоюз. Для этого есть много рычагов. Например, «европейские» гранты журналистам и редакциям, которые почему-то никогда не присуждаются критикам европейской бюрократии и сторонникам примирения с Россией.

Организатором протестов, в которых приняли участие до 400 тысяч человек, выступило движение «Миллион мгновений за демократию» (Milion chvilek pro demokracii). Это намек на акцию 2017 года, когда противники Бабиша просили избирателей «потратить минутку» - сделать подпись под требованием его отставки.

В выходные на улицы Праги и других городов Чехии вышли так называемые протестующие Фото: REUTERS.

Протестующих раздражает не только Бабиш, но и его партнер по правящей коалиции – лидер правой партии и глава парламента Томио Окамура. Его мать-чешка в 1970-е уезжала на время в Японию, где он и родился от ее брака с японцем – отсюда имя фамилия. Но, когда Окамуре было 6 лет, мать вывезла его и двух братьев в Чехию, где он вырос чешским патриотом. Окамура уже давно выступает против подчинения внешней политики Чехии украинским интересам и вызвал негодование в Брюсселе, когда снял с чешского парламента висевший там с 2022 года украинский флаг.

«Что касается премьера, то Бабиш никогда не был пророссийским политиком, хотя именно в этом его и Окамуру обвиняет Евросоюз и лояльная ЕС пресса в Чехии, - объясняет ситуацию специалист по Восточной Европе, бывший первый секретарь посольства России в Варшаве Виктор Безека. – Бабиш просто выступает за спасение чешского бюджета. Он сопротивляется тому, чтобы выплаты Украине стали регулярными и обязательными для всех стран ЕС, как этого недавно потребовал канцлер Германии Мерц. Как бизнесмен, Бабиш выступает против лишних расходов – и в истории с общественными СМИ, и в истории с выплатами Киеву. В этом его поддерживали и поддерживают Венгрия и Словакия. Но Мерц грозится в случае отказа не утвердить семилетний бюджет Евросоюза на 2027-2034 годы. Получается, что канцлер просто шантажирует малые страны ЕС, а такие политики, как Бабиш и Фицо, сопротивляются давлению Берлина и Брюсселя».

Чешский политолог Петр Робейшек в интервью пражскому изданию Parlamentny Listy поддержал высказанное Бабишем мнение что сегодняшняя политика ЕС «ведет прямиком к воротам ада», повышая риск третьей мировой войны.

«Благодаря напряженным отношениям с Россией такие непопулярные политики, как Макрон и Мерц, остаются у власти, поскольку они списывают свои неудачи на происки внешнего врага, - цитирует Робейшека издание Parlamentny Listy. – При этом у них такого количества военной техники и денег, чтобы дать Украине реальный шанс избежать поражения».

В итоге ЕС, а также политики ФРГ и Франции пытаются размазать расходы на Украину «тонким слоем» по всему ЕС, включая Чехию. А сопротивляющихся этому плану лидеров европейских стран верные ЕС силы пытаются отстранить от власти, провоцирую протесты по разным поводам.

«Евросоюз хочет убрать или хотя бы ослабить Бабиша. К сожалению, у ЕС намного больше возможностей влиять на СМИ и на так называемое гражданское общество, чем у законного правительства Чехии, - комментирует Виктор Безека. – Евросоюз действует через НКО и «низовые» общественные структуры».

А свою способность «собирать массовку» эти структуры уже не раз доказывали и в Чехии, и в Словакии, и особенно в Венгрии.

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