Пришел больной – получишь штраф: Россиянам советуют не геройствовать ради работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россиян могут привлечь к административной или дисциплинарной ответственности за выход на работу в больном состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

В организации пояснили, что наказание возможно, если сотрудник знал о своем заболевании, но сознательно подверг коллег риску заражения.

«В том случае, если человек знал о своем заболевании, но сознательно пошел на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — отметили в ФНПР.

Административная ответственность предусмотрена за нарушение санитарных норм. Дисциплинарное взыскание возможно, если работник не сообщил о болезни вопреки внутренним правилам компании. Обеспечить безопасные условия труда при этом обязан работодатель.

Ранее опрос KP.RU показал, что 37% россиян готовы выходить на работу даже во время болезни. Некоторые участники исследования объяснили это ответственностью перед коллегами и финансовыми трудностями. Еще 43% опрошенных заявили, что в случае заболевания обязательно возьмут больничный или отпросятся с работы.