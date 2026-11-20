Косиняк-Камыш: БПЛА и две ракеты упали на польской территории Фото: REUTERS.

20 ноября утром две ракеты и БПЛА пересекли польское воздушное пространство и упали в двух восточных воеводствах. Об этом сообщил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова цитирует издание Wirtualna Polska.

Ракеты, по его словам, упали в Руднике-над-Санем в Подкарпатском воеводстве и в Новом Липовце в Люблинском воеводстве. В селе Молодыч в Подкарпатском воеводстве, как сообщается, был уничтожен дрон. Польский военачальник заявил, что никто не пострадал, обломки найдены вдали от жилых домов. Места падения оцеплены, полиция и военная прокуратура проводят расследование.

Ранее KP.RU рассказал, что Польша вновь выступила со смелым заявлением. Варшава безосновательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Представитель Минобороны Польши сделал громкое заявление, но не представил в доказательство своих слов ни одного факта.