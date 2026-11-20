Посла Румынии вызвали в российский МИД Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Посол Румынии в России был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему заявили решительный протест в связи с отказом Бухареста выдавать визы российским спортсменам. Об этом 20 ноября, в пятницу, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Речь идет о недопуске юношеской сборной РФ на первенство Европы по тхэквондо. Соревнования среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет должны пройти в конце ноября в Бухаресте. Российская команда планировала принять в них участие, однако румынская сторона отказала спортсменам во въездных визах.

В МИД РФ подчеркнули, что отказ был немотивированным. В ведомстве расценили действия Бухареста как препятствие для участия российских детей в международных спортивных соревнованиях.

Ранее KP.RU сообщал, что в июне 2026 года посла Румынии Кристиана Истрате вызывали в МИД России после решения Бухареста закрыть российское генконсульство в Констанце. Москва объявила генконсула Румынии в Санкт-Петербурге персоной нон грата и приняла ответные меры.