Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал о своём крещении. Политик отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла. Священник служил в Преображенском соборе в Ленинграде в 1950-х годах. Об этом Путин рассказал во время съемок фильма Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предостоятель», посвященного юбилею патриарха.

«Мы как-то несколько лет назад с патриархом разговаривали, и я его спросил, как он в церковь пришел вообще. Он рассказал, что его отец был священником», — сказал Владимир Путин.

Также он заявил, что во время крещения батюшка предложил его матери назвать сына Михаилом. Но мама Путина извинилась и заявила, что у ребенка уже есть имя, его назвали в честь отца.

Ранее KP.RU рассказал, что президент Владимир Путин дал большое интервью режиссеру Эмиру Кустурице. Глава России ответил на довольно личные вопросы.