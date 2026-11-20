Мошеннические кол-центры на Украине обманывали граждан ЕС Фото: Мария ЛЕНЦ.

На Украине разоблачена сеть мошеннических кол-центров, связанных с картелем "Химпром". Они обманывали граждан ЕС. Об этом сообщил и.о. генпрокурора Антон Ковальский у себя в социальных сетях.

Сеть раскрыта в ходе международной спецоперации с участием Чехии, Латвии и Литвы. Обвинены 16 человек, четверо в розыске, экстрадированы 39. Деятельность кол-центров прекращена.

Ковальский сообщил, что в Винницкой и Хмельницкой областях Украины разоблачены подпольные кол-центры. Они работали в квартирах и арендованном доме. В Хмельницкой области провели 18 обысков, задержали 12 человек и предъявили им обвинения.

Ранее KP.RU рассказал, что у многих кол-центров на Украине есть так называемая «крыша». Сообщалось, что часто мошеннические аферы происходят с молчаливого одобрения властей киевского режима.