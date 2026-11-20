GFCN: Google незаконно заблокировал аккаунт ассоциации по фактчекингу Фото: Анастасия ОСИПОВА.

19 ноября Google заблокировал аккаунт Международной ассоциации по фактчекингу GFCN без возможности восстановления. Об этом сообщила организация, отметив, что сервис объяснил свое решение «ограничениями экспорта и применением санкций». При этом, по утверждению ассоциации, она не находится под какими-либо санкциями и соблюдает международные нормы и правила.

Аккаунт использовался для координации работы журналистов, экспертов и фактчекинговых организаций из разных стран, а также для ведения YouTube-канала GFCN. На нем публиковали опровержения недостоверной информации и образовательные материалы о проверке источников, распознавании фейков и использовании инструментов верификации.

GFCN намерена привлечь внимание международного сообщества к произошедшему. Ассоциация заявила, что продолжит выпускать опровержения фейков и образовательные материалы, используя для этого альтернативные платформы.

Ранее KP.RU сообщал, что московский суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Речь шла о материалах, посвященных обходу блокировок с помощью VPN.