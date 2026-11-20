На карте собраны сведения о традиционной выпечке разных уголков страны. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Карта с традиционной выпечкой разных регионов России, опубликованная «АиФ» станет учебным пособием для студентов Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки. Преподаватель Оксана Еньшина рассказала, как планирует использовать публикацию на занятиях по хлебопекарному делу. Об этом пишет aif.ru.

«Не просто перечень регионов, а культурный срез хлебных традиций. Для меня, как для преподавателя, это готовое учебное пособие, которое объединяет технологию, историю и географию», – поделилась специалист.

На карте собраны сведения о традиционной выпечке разных уголков страны: выборгских кренделях, карельских калитках, смоленском медовом хлебе, удмуртских перепечах и татарских баурсаках. Такой материал поможет студентам понять, как климат, местные продукты и культурные традиции влияли на рецепты и формы хлеба.

Преподаватель отметила, что карта уже вызвала интерес у студентов. Знание истории хлебопечения расширяет профессиональный кругозор будущих технологов и помогает им не только повторять традиционные рецепты, но и создавать новые изделия с учетом особенностей регионов.

Фото: «АиФ»

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