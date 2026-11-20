Тарабрин: Гааге давно стоит всерьёз отнестись к совету России покинуть Киев, фото: Посольство РФ в Нидерландах

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин обратился к представителям МИД Нидерландов с настоятельным призывом принять во внимание рекомендацию Москвы о необходимости покинуть Киев.

"В очередной раз призвал нидерландскую сторону со всей серьезностью отнестись к ранее озвученным предостережениям, включая нашу настоятельную рекомендацию покинуть Киев", - сказал Тарабрин ТАСС.

Российская сторона неоднократно предупреждала иностранные дипломатические миссии о потенциальных опасностях нахождения в Киеве и настоятельно советовала вывезти персонал.

Во время визита в МИД Нидерландов Тарабрин выразил сожаление о повреждениях здания дипмиссии королевства в Киеве и подчеркнул, что Россия соблюдает Венскую конвенцию. Также он заявил, что в рамках специальной военной операции РФ будет продолжать удары по военным объектам и инфраструктуре, используемой для атак на территорию России.

Ранее KP.RU сообщил, что посольство РФ запросило у Гааги разъяснения о причастности сотрудников местной оборонной компании Destinus к атакам на Россию. Дипмиссия также отметила, что Нидерланды все сложнее считать нейтральной стороной в конфликте на Украине.