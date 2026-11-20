Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель от России в ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур ведомства осудить дискриминацию российских спортсменов. Об этом он рассказал во время своего выступления.

«Настоятельно призываем руководство профильных исполструктур организации отреагировать на происходящее и дать недвусмысленную публичную оценку дискриминационным шагам в отношении наших спортсменов. "Тихой дипломатией" тут не обойтись», — говорится в сообщении от представителя РФ в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что некоторые государства-члены ОБСЕ систематически проявляют дискриминацию в области спорта в отношении стран, которые не соответствуют интересам Запада, подчеркнул Полянский.

Ранее KP.RU рассказал, как президент РФ Владимир Путин назвал недопуск российских фигуристов к соревнованиям в Финляндии. Глава государства считает это нарушением права.