Глава администрации города Болохово Киреевского района Тульской области Марина Чуйкина досрочно покинула свой пост после скандала из-за рисунков по мультфильму «Смешарики» на детской площадке. Фото: Владимир ВОРСОБИН.

Глава администрации города Болохово Киреевского района Тульской области Марина Чуйкина досрочно покинула свой пост после скандала из-за рисунков по мультфильму «Смешарики» на детской площадке. Решение об отставке опубликовано на сайте районной администрации.

«Принять отставку главы администрации муниципального образования город Болохово Киреевского района Чуйкиной Марины Игоревны по собственному желанию», — говорится в документе. Заявление Чуйкина написала еще 7 октября, депутаты приняли ее отставку 9 октября, однако широкой огласки это решение тогда не получило.

Тот самый скандал разгорелся в августе, когда местные власти назвали вандализмом рисунки персонажей мультсериала, оставленные школьницей на резиновом покрытии детской площадки. Администрация обратилась в полицию, чтобы установить личность ребенка и найти ее родителей. Однако пользователи Сети массово вступились за девочку.

Позже студия «Смешарики» пригласила школьницу из Тульской области и ее семью в офис в Петербурге. Девочке пообещали экскурсию и мастер-класс, посвященный созданию мультфильмов.