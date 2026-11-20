Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

Глава НАТО Марк Рютте поговорил с премьер-министром Польши Дональдом Туском об инциденте с ракетами. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Обсудил с Дональдом Туском серьезные нарушения воздушного пространства Польши, произошедшие минувшей ночью. В ответ были подняты по тревоге самолеты НАТО. Мы солидарны с Польшей и продолжим укреплять наш потенциал сдерживания и обороны», — с таким заявлением выступил представитель НАТО на фоне падения ракет в Польше.

Также генсек НАТО заявил, что данный инцидент представляет серьёзную угрозу и является результатом продолжающегося конфликта на территории Украины. Однако Рютте вновь подтвердил готовность к затягиванию противостояния. Он заявил, что страны НАТО будут продолжать накачивать Киев оружием.

Ранее KP.RU передало обращение польских властей в связи с инцидентом на границе с Украиной. Отмечается, что в лесополосе были обнаружены беспилотники и ракеты.