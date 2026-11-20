Марко Рубио Фото: REUTERS.

Считалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать преемником лидера Белого дома Дональда Трампа на следующих выборах. Однако теперь он больше не в приоритете. Об этом пишет издание The Hill.

Республиканцы выбрали себе «спасителя». Им является госсекретарь Марко Рубио. Именно он может выступить в качестве кандидата от республиканской партии на президентских выборах в 2028 году.

Смена приоритетов произошла после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал войну в Иране и пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2028 году. Окружение Вэнса предполагает, что он может не выдвигать свою кандидатуру. То же самое пока касается сенатора Рубио, несмотря на уже звучащие призывы его поддержать.

Ранее KP.RU рассказал, что недавно появлялись слухи об отставке Рубио. Госсекретарь отреагировал жестко и молниеносно, он заявил, что любит свою работу.