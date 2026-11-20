NYT: Дженсен Хуанг превратил унижение сотрудников в рутину Фото: REUTERS.

Основателя и главу американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга, производящую микроэлектронику, чипы и видеокарты, продолжают "топить" СМИ в США. История с любовницами и "китайской шпионкой" уже перестала активно обсуждаться, поэтому теперь американская пресса утверждает, что Хуанг - тиран, который годами издевался над сотрудниками.

Согласно публикации New York Times, Хуанг разочаровался в своих сотрудниках "из-за их богатства". Он утверждал, что деньги больше не мотивируют их, и единственным способом выжать больше работы "стало унижение". Якобы, Хуанг жестоко оскорблял своих работников и угрожал им.

NYT утверждает, что Хуанг говорил, будто предпочел бы "пытками добиться от сотрудников величия", и использовал унижение как инструмент управления. Его поведение вызывало жалобы, которые "игнорировались отделом кадров".

Напомним, что почти семь тысяч сотрудников Nvidia подписали групповое письмо с требованием вернуть Хуанга на пост гендиректора. Под этим обращением также поставили свои подписи более 74 тыс. акционеров компании.