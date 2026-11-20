Дания планирует сократить количество виз, выдаваемых гражданам России. Фото: Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Дания планирует сократить количество виз, выдаваемых гражданам России. Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.

Уточняется, что Дания планирует сократить выдачу «ненужных виз» российским гражданам.

Стало известно, что Дания также решила выслать из страны российского военного атташе. Он должен покинуть ее в течение семи дней.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался на тему разговоров со стороны Европы о подготовке к конфликту с Россией в 2030 году. При этом он подчеркнул, что Москва не проявляет агрессии в отношении Европы.