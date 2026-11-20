Стубб: США убрали из совместной декларации с РФ и КНР пункт об Украине Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты якобы убрали из совместной с Россией и Китаем декларации пункт об Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам речь идет о мирной декларации, которая была принята лидерами России, США и Китая - Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в ходе трехсторонних переговоров на полях саммита АТЭС.

«Формулировки там были неудачными, поэтому США удалили этот пункт», - утверждает финский лидер.

Стубб также отметил, что считает это решение со стороны США правильным. При этом других подробностей он не привел.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин положительно оценил первую трехстороннюю встречу с лидерами Китая и США в Шэньчжэне. По словам президента, переговоры прошли успешно.