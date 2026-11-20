Лавров назвал победу над русофобией на Украине самой главной победой для РФ Фото: REUTERS.

Победа над русофобией на Украине станет самой главной победой для России, помимо достижения целей специальной военной операции. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

«Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, <...> - это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить на Украине, вернее, на том пространстве, которое сейчас называется Украина», - отметил дипломат.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров высказался на тему участия Европы в переговорах по Украине. По его словам, союзники Киева понимают, что упускают возможность повлиять на урегулирование украинского конфликта.

Как заявил глава МИД, Брюссель продолжает политику русофобии. Он назвал этот тренд в странах ЕС неизлечимой болезнью, которая только ухудшается с каждым годом.