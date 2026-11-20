Путин призвал Украину увидеть, что борьбу с РФ поддерживают не из любви к Киеву Фото: REUTERS.

Якобы "партнеры" Киева поддерживают продолжение украинского конфликта исключительно с учетом собственных интересов. Это делается из корыстных соображений. И Киев должен наконец увидеть, что борьбу с РФ одобряют не из любви к Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель".

Российский лидер призвал украинцев раскрыть глаза. Он отметил, что людям даже в текущих сложных условиях следует думать о будущем, о потомках и "оставаться вместе". "Союзники" Киева не хотят для него лучшего. Их действия основываются на других интересах, указал президент РФ.

"Всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле", - сказал Владимир Путин.

Глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что президент России ясно изложил желание Москвы добиться урегулирования на Украине. Он добавил, что Владимир Путин хотел бы установить мир дипломатическим путем.