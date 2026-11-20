Президент Чехии Павел заявил об угрозе стать целью РФ из-за помощи Украине Фото: REUTERS.

Чешский лидер Петр Павел вновь заявил о якобы имеющейся российской угрозе. Политик считает, что его страна якобы может стать законной целью РФ из-за поддержки Украины. Свое мнение Петр Павел выразил в беседе с iDnes.

Политик напомнил, что Москва выступает против зарубежных поставок оружия на Украину. Он опасается, что на этом фоне Чехия может попасть в список целей ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не представляет угрозы для других стран. Москва нацелена на развитие партнерских отношений со всем миром. Глава государства выразил надежду, что даже недружественные РФ страны сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение. Он призвал государства не стремиться к конфронтации.