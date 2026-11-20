Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что мировым державам удастся договориться о значительном сокращении ядерных арсеналов. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что мировым державам удастся договориться о значительном сокращении ядерных арсеналов. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что поддерживает идею денуклеаризации, однако добиться согласия стран на уменьшение запасов вооружений будет непросто.

«Если кто-то придет и предложит заключить сделку, чтобы все сократили свои [ядерные арсеналы] вдвое, трудно ответить на это согласием, особенно когда ты лидируешь. Поэтому я не уверен, что это вообще может когда-либо произойти», - сказал Трамп.

По его словам, ядерное оружие остается инструментом сдерживания, поэтому государствам сложно добровольно отказываться от значительной части своих запасов.

«Я считаю это, вероятно, сдерживанием. Но очень-очень трудно сказать: „Давайте избавимся от ядерного оружия“», - добавил президент США.

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп рассчитывал на договоренности России, США и Китая о сокращении ядерных арсеналов. Американский президент называл эту тему сложной, но допускал введение режима инспекций при достижении соглашения между тремя странами.