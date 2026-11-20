Путин: сотрудникам КГБ в СССР дарили куличи и крашеные яйца на Пасху Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин поделился историей времен своей службы в Комитете государственной безопасности. Он рассказал, что на Пасху сотрудникам КГБ дарили куличи и крашеные яйца. Об этом Владимир Путин известил в ходе интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель".

Президент РФ пояснил, что церковь в СССР была единственной легальной оппозицией государству. Она могла оказать влияние на сотрудников КГБ. Все они были крещеные, отметил глава государства.

"Все на Пасху носили нам, другим сотрудникам управления куличи, крашеные яйца и так далее. Но все-таки попытки влиять на духовную жизнь были", - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что Русская православная церковь без колебаний встала на защиту Родины во время Великой Отечественной войны. Она не боялась гонений, которые были в СССР.