Игра Grand Theft Auto VI (GTA VI) принесла 3,79 миллиарда долларов розничных продаж в первый день после выхода. Фото:Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Игра Grand Theft Auto VI (GTA VI) принесла 3,79 миллиарда долларов розничных продаж в первый день после выхода. Об этом сообщила компания Take-Two Interactive, материнская структура Rockstar Games.

В пресс-релизе компании отмечается, что запуск GTA VI стал крупнейшим в истории развлекательной индустрии среди продуктов всех форматов.

Результат значительно превысил прежние прогнозы аналитиков. Ранее исследовательская компания SensorTwo оценивала продажи игры за первые сутки примерно в 2,3 миллиарда долларов. Релиз GTA VI состоялся 19 ноября 2026 года. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 по оценкам критиков. По данным издателя, общие продажи франшизы Grand Theft Auto приблизились к 480 миллионам копий.

Ранее KP.RU разбирал, как Grand Theft Auto превратилась в один из самых масштабных игровых проектов в мире. Предыдущая часть серии, GTA V, принесла разработчикам 800 миллионов долларов уже за первые сутки продаж, а отметку в миллиард преодолела за три дня. Всего за последующие годы было продано около 230 миллионов копий игры.