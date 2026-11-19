В России за последнюю неделю на 57% вырос интернет-трафик — из-за выхода GTA VI. Фото: REUTERS.

Звезды НБА предупреждают, что в ноябре качество матчей упадет, поскольку игрокам будет не до тренировок. Управление кадровой службы США официально напомнило — выход шестой части GTA не является основанием для прогула! Ряд компаний, впрочем, все равно предоставило сотрудникам мини-отпуск по данному поводу. А в России за последнюю неделю на 57% вырос интернет-трафик — как раз из-за выхода GTA VI.

Это при том, что официально игра у нас не продается!

Можно не увлекаться компьютерными играми или не любить конкретно GTA. Но это не изменит тот факт, что данная серия стала одним из самых масштабных явлений в истории медиаиндустрии. Неудивительно, что новая часть, которую ждали 13 лет и которая вышла 18 ноября, произвела фурор.

КАК РОЖДАЛАСЬ ЛЕГЕНДА

История серии началась в 1997 году, когда маленькая шотландская студия DMA выпустила первую часть Grand Theft Auto (можно перевести как «Великий автоугонщик»). Игра не впечатляла графикой даже по тем временам и в целом была примитивной в техническом плане, но покорила новым подходом: геймерам предоставили открытый мир в виде трех крупных городов, по которым можно свободно передвигаться пешком, ездить на машинах, а главное — творить все, что вздумается! Был даже сюжет в виде цепочки миссий, предполагавших «карьерный путь бандита» — выполняя задания разных криминальных боссов, персонаж зарабатывал деньги и, заодно, авторитет. Но это мало кого увлекало. А вот угонять машины, устраивать на улицах стрельбу, убегать от полиции и творить прочие бесчинства — это миллионам игроков пришлось по душе!

Спустя два года вышла вторая часть, но настоящая революция в игровой индустрии произошла в 2001-м — с выходом GTA III. Примитивный вид сверху сменился 3D, в игре появился полноценный кинематографичный сюжет с катсценами, озвученными профессиональными актерами, создатели переработали и улучшили игровые механики (физику движения транспорта, стрельбу, взаимодействие с неигровыми персонажами и т. д.). Но главное — остался полностью открытый и свободный мир, в котором игрок мог заняться, чем хочет. В основном, конечно, разного рода беспределом — угоном авто, стрельбой, воровством, грабежами. Отдельно подкупала атмосфера города, в котором развивалось действие. Он получил название Liberty City, но являлся копией Нью-Йорка — с его ключевыми районами и самыми известными зданиями.

Здесь уже был не просто творческий, но и невероятный коммерческий успех. Игра стала самой продаваемой по итогам 2001 года, в итоге разойдясь тиражом в 14,5 млн копий. В 2002-м вышла GTA Vice City, где игрока перенесли в аналог Майами из 80-х. А в 2004-м на прилавки попала GTA San Andreas — пожалуй, самая известная часть серии. Здесь создатели предоставили карту уже из трех городов (Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас — скрупулезно и дотошно переработанные Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас), а также соединяющие их сельские территории. Отметим, что в числе актеров, задействованных в озвучке игр GTA 3-й серии, были такие звезды Голливуда, как Рэй Лиотта, Барт Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон.

В итоге уже к середине «нулевых» за GTA прочно закрепился статус самой успешной и популярной компьютерной игры (если не брать, конечно, тетрис!). А выход каждой новой части становился событием, сравнимым с появлением в кинотеатрах новых частей «Аватара» и «Мстителей». Хотя… о доходах, которые приносит Grand Theft Auto, мечтать приходится даже Джеймсу Кэмерону и Кевину Файги.

Фото: REUTERS.

13 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ GTA VI

Простые цифры на примере GTA V, вышедшей в 2013 году. Бюджет проекта составил по разным оценкам примерно $260 млн (с учетом маркетинга и рекламы). Только за первый день игра разошлась тиражом в 11 млн копий и принесла $800 млн. Отметку в $1 млрд пробили на третьи сутки — абсолютный рекорд для всей индустрии развлечений, который держится до сих пор (точнее — держался до выхода GTA VI). Всего же за 13 лет пятую часть купили около 230 млн раз. Больший тираж из компьютерных игр — только у тетриса и Minecraft! А совокупная выручка от цифровых копий и транзакций в онлайн-версии игры по оценкам экспертов превысила отметку в $10 млрд. Да что говорить — GTA V до сих пор держится в топе продаж по итогам каждого года!

Отчасти этот факт стал причиной того, что шестую часть пришлось ждать так долго.

Если игры серии GTA III выходили с разницей в 1–2 года, то GTA IV ждали уже четыре (она вышла в 2008-м), а GTA V — 5 лет (2013). На разработку GTA VI ушло 13 лет! Компанию-разработчика — Rockstar North — нещадно упрекали в том, что она «доит игроков» за счет успеха онлайн-версии пятой части. И поэтому не торопится выпускать новую серию. Доля правды в этом есть. Но были и другие причины.

Одна из них — разработка Red Dead Redemption 2, вышедшей в 2018 году и потребовавшей всех ресурсов компании. Успех пятой GTA повторить не смогли — сеттинг Дикого Запада, мрачноватый сюжет, неспешный темп повествования и общий более серьезный настрой пришлись по вкусу не всем. Тем не менее, RDR2 была продана тиражом 85 млн копий — седьмое место в истории! Провалом ее тоже не назвать. А главное — игра получила признание за восхитительно детализированный мир, став эталоном для остальных разработчиков. И, собственно, для Rockstar. Которая, после выхода RDR2 в конце концов бросила силы на GTA VI.

Второй момент — Rockstar стали заложником собственных высочайших стандартов. Сделать просто еще одну хорошую игру они себе позволить не могли. Необходимо было нечто сверхординарное — как в плане технического исполнения, так и в плане сюжета, игровых механик и т. д. А чем-то удивить после GTA V и RDR 2, казалось, уже невозможно! Чтобы это суметь — и потребовалось еще 8 лет.

Фото: REUTERS.

РЕКОРДЫ И ПРОГУЛЫ

Получилось или нет? Тут проще снова обратиться к цифрам. Пресс-копии игры были разосланы журналистам в конце октября, но эмбарго на публикацию рецензий сняли 18 ноября — одновременно с началом продаж в Новой Зеландии (эта страна стала первой, где игроки получили доступ к новинке). Совокупный итог всех обзоров — 99% положительных отзывов на сайте Metacritic. И это снова — лучший результат в истории!

Хвалят все и всё. Огромный, живой и детально проработанный мир. Новый уровень графики. Увлекательный сюжет. Тонко прописанных персонажей — как главных, так и второстепенных. Физику движения транспорта (машин, лодок, самолетов, мотоциклов и т. д.). Обилие сторонних развлечений. Конечно же — фирменный для серии юмор. И главное — геймплей. Играть в GTA стало еще интереснее.

После Либерти-Сити из GTA IV и Лос-Сантоса с его окрестностями из GTA V действие снова переносит нас в Вайс-Сити. Точнее — в штат Леонида (аналог Флориды), где помимо главного города расположены еще несколько, чуть поменьше, а также есть обширные территории, вроде болот, джунглей, промзон и т. д. В центре сюжета — пара протагонистов, по имени Джейсон Дюваль и Лусия Каминос (первая женщина в истории GTA, за которую можно играть). У них, конечно, есть любовная линия, на развитие которой также можно влиять. Но главное осталось прежним — погони, перестрелки, грабежи и атмосфера «беспредельного (во всех смыслах) веселья».

Бюджет разработки официально не называется. В прессе мелькали слухи, что GTA VI обошлась создателям в баснословные $1,5–2 млрд. Rockstar от этих цифр открестились, заявив, что игра вышла «чуть дешевле, чем Бурдж-Халифа». Стоимость строительства самого высокого небоскреба в мире как раз оценивалась в $1,5 млрд.

Можно не сомневаться — все эти деньги отобьют с лихвой. Еще неделю назад число предзаказов на GTA VI составило 12 млн штук, что уже принесло разработчикам $1 млрд. Это — опять-таки! — новый рекорд (прежний держал Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red, вышедший в 2020 году, предзаказы которого составили 8 млн копий). Сейчас цифры однозначно выше.

При этом на волне массового помешательства серьезно пострадает экономика многих стран. Только в Америке в течение ближайших недель ждут потери в $1 млрд из-за массовых прогулов и внезапных «больничных». По опросам платформы BambooHR, в США 18% работников планировали взять выходной в день релиза GTA VI.

Это, собственно, все, что надо знать о популярности данной франшизы и ее влиянии на нашу жизнь.

Фото: REUTERS.

ПРОДАЮТ ЛИ GTA VI В РОССИИ?

В России GTA VI официально пока недоступна. Но голь на выдумки хитра — желающие приобрести игру делают это с аккаунтов в других странах, в основном — турецких (там дешевле). Средняя стоимость в 6500–8200 рублей (зависит от версии и текущего курса) большинство не пугает.

Конечно, многие ждут пиратские копии. Хотя большой вопрос — сумеют ли еще игру «взломать». И в любом случае они появятся не раньше, чем новая GTA выйдет на персональных компьютерах. Пока она доступна только для игровых консолей девятого поколения — PlayStation 5 и Xbox X/S. Компьютерную версию даже не анонсировали. По опыту предыдущих частей, ее можно ждать еще 2–3 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр КУЗЬМЕНКО, историк видеоигр:

— GTA — не просто феномен в мире видеоигр. А феномен в массовой культуре в принципе. Самый дорогой медиа-продукт в истории! И это не просто игра про бандитов, где ты ездишь на машинах, стреляешь, убиваешь, убегаешь от полиции. Это сатира на современное американское общество — а, по сути, и на все мировое. Я несколько лет жил в Америке, знаю особенности и Нью-Йорка, и Лос-Анджелеса, и Майами — тех городов, которые лежат в основе разных частей игры. И вижу, насколько точно передана их атмосфера, насколько они детализированы… Кажется, что, если хорошо поездить в GTA VI по Вайс-Сити, то можно найти дом Валерия Леонтьева. И самого Леонтьева где-нибудь рядом.

В итоге игрок, с одной стороны, погружается в реальный мир, детально проработанный и продуманный до мелочей, где есть огромный список доступных развлечений. С другой — может наслаждаться юмором и высмеиванием каких-то вещей, над которым в современном обществе смеяться не то, что не принято — а местами опасно! Тут можно перечислить много — от массового появления кришнаитов в 90-х до восточно-европейской эмиграции в Нью-Йорке и культуры чернокожих кварталов в Лос-Анджелесе. Смелость создателей в этом плане не может не подкупать. А GTA VI смогла сохранить этот дух, став пародией на все течения, которые мы наблюдали последние 10 лет: от тверка до повального увлечения селфи и электромобилями. И сделано это действительно тонко, остро, смешно.

В конечном счете, главная задача игры — развлечь игрока, на время вырвав его из реальности. И GTA с этой задачей справляется на «отлично».

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