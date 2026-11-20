Дмитриев назвал отличные отношения Путина и Трампа важными для всего мира Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп после встреч с российским коллегой Владимиром Путиным назвал их отношения "отличными". Такое взаимодействие президентов РФ и США важно для всего мира. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами добавил, что контакты глав двух государств положительно повлияют на глобальную безопасность.

"Отличные отношения президента Путина и президента Трампа жизненно важны для мира", - написал Кирилл Дмитриев.

Глава Белого дома в ходе пресс-подхода подчеркнул особый характер отношений с Москвой. Он отметил, что контакты с российской стороной должны быть продолжены. Политик счел переговоры с Владимиром Путиным успешными.