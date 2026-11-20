Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме по итогам четырехдневного азиатского турне. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме по итогам четырехдневного азиатского турне, центральным событием которого стала первая в истории встреча лидеров США, России и Китая. Прямую трансляцию вела американская телекомпания NBC News.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином исторической и заявил, что его личные отношения с российским и китайским лидерами создают дополнительные возможности для поддержания международной стабильности. При этом конкретных договоренностей по урегулированию украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана объявлено не было.

ВСТРЕЧА ПУТИНА, ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ

По словам Трампа, подобный формат для встреч лидеров трех стран ранее не использовался, а сами переговоры стали одним из наиболее значимых международных событий последних лет.

«У нас состоялся один из самых знаменательных международных саммитов за многие годы», — заявил американский президент.

По итогам переговоров США, Россия и Китай приняли совместную декларацию из четырех пунктов. Она предусматривает реформирование ООН, увеличение производства и поставок нефтепродуктов, защиту государственного суверенитета и иммунитетов официальных лиц, а также начало диалога по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Особое значение Трамп придал договоренности о ядерной безопасности. По его словам, три страны обладают подавляющей частью мирового ядерного арсенала, поэтому их взаимодействие имеет принципиальное значение для международной безопасности.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином исторической. Фото: REUTERS.

УКРАИНА: НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Одной из центральных тем пресс-конференции стала ситуация на Украине. Трамп заявил, что во время двусторонней встречи Владимир Путин выразил заинтересованность в завершении конфликта дипломатическим путем.

«Он хотел бы завершить войну. Это очень сложная задача», — сказал американский президент.

При этом Трамп вновь подчеркнул хорошие личные отношения с российским президентом. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему он называет Путина своим другом, несмотря на продолжающиеся российские удары по Украине, глава Белого дома заявил, что у него сложились «фантастические отношения» с российским лидером.

Однако на прямой вопрос о том, является ли Путин другом Соединённых Штатов, Трамп ответил уклончиво: «Я не могу говорить за всю Америку».

Одной из центральных тем пресс-конференции стала ситуация на Украине. Фото: REUTERS.

ИРАН: ВАШИНГТОН НЕ УСТУПАЕТ

Еще одной важной темой стала война с Ираном и перспективы дипломатического урегулирования.

Трамп заявил, что Тегеран демонстрирует неготовность к заключению соглашения на условиях Вашингтона. В то же время условия, предлагаемые иранской стороной, не устраивают американского президента. «Они хотят заключить сделку, но не хотят заключать сделку, которая была бы приемлема для меня», — заявил Трамп.

Американский президент обвинил Иран в том, что на протяжении десятилетий его руководство вело переговоры недобросовестно, и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован не во временных договоренностях, а в полноценном соглашении.

Особенно жестко Трамп высказался по вопросу иранской ядерной программы. «Иран никогда не получит ядерное оружие. Никогда», — заявил он, подчеркнув, что США не допустят появления у Тегерана ядерного арсенала.

По словам президента, тема Ирана подробно обсуждалась и во время трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином. Трамп утверждает, что все три лидера заинтересованы в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ И КИТАЕМ: СТАВКА НА ЛИЧНУЮ ДИПЛОМАТИЮ

Важным элементом выступления стало подчеркивание Трампом особого характера отношений с Москвой и Пекином.

Президент США неоднократно заявлял, что поддерживает хорошие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Си Цзиньпином. По его мнению, возможность прямого общения между руководителями государств позволяет обсуждать вопросы, которые трудно решить на уровне дипломатических ведомств.

Государственный секретарь Марко Рубио, также выступивший на пресс-конференции, поддержал эту позицию. Он отметил, что три страны располагают подавляющей частью мирового ядерного оружия, а потому взаимодействие их лидеров имеет принципиальное значение.

По словам Рубио, хорошие отношения между руководителями государств создают условия для дальнейших переговоров и заключения конкретных соглашений. В то же время отношения Вашингтона и Пекина остаются непростыми. В частности, стороны продолжают обсуждать технологическую конкуренцию, поставки полупроводников и развитие искусственного интеллекта.

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