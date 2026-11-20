Глава Минтранса Ядров сообщил о планах увеличить число льготных авиабилетов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России в 2027 году может быть увеличено количество субсидируемых авиабилетов. Их продают на самые разные направления. В стране планируют пересмотреть ряд маршрутов в текущих лимитах. Об этом оповестил глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что ведомство намерено сделать упор на региональную составляющую субсидий в большем объеме. В связи с этим число льготных авиабилетов должно возрасти, указал министр.

Всего в стране действуют три программы субсидирования перелетов. В их числе рейсы в Калининград и на Дальний Восток. Кроме того, субсидируются прямые рейсы между различными регионами.

В настоящий момент власти обсуждают запуск авиасообщения между РФ и Кенией. Ввод прямых рейсов является задачей на перспективу, уведомили в российском посольстве в Найроби.