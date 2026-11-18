Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямых авиарейсов. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Между РФ и Кенией может быть запущено прямое авиасообщение. Страны ведут работу над запуском прямых авиарейсов. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на российское посольство в Найроби.

«Установление прямого авиасообщения между Россией и Кенией является задачей на перспективу. Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности», - сказали изданию в дипломатическом ведомстве.

Ранее Россия и Танзания приняли решение о запуске прямых авиарейсов.

Тем временем для российских туристов хотят запустить новые прямые авиарейсы в Америку и Африку. KP.RU перечислил страны, заинтересованные в возобновлении авиасообщения с РФ.

Напомним, в России рассматривают возможность введения единого электронного механизма возврата денег за авиабилеты при отмене регулярных рейсов.