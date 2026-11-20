Церемония прощания с Владимиром Устиновым состоится 23 ноября. Фото: сайт рязанского ТЮЗа

В начале следующей недели пройдет церемония прощания с заслуженным артистом России Владимиром Устиновым. Она состоится 23 ноября в рязанском Театре на Соборной. В ТЮЗе Владимир Устинов служил большую часть жизни. О месте прощания известили в семье артиста, передает РИА Новости.

Владимир Устинов скончался 20 ноября. Он умер в возрасте 84 лет. Артист ушел из жизни в результате продолжительной болезни.

"Церемония прощания состоится в Театре на Соборной (ТЮЗ) в понедельник в 11.00", - проинформировали родные Владимира Устинова.

Неделей ранее скончался 38-летний актер Александр Хаскин. Он известен зрителю по сериалам "Ты" и "Новобранец". Тело актера обнаружили 16 ноября в океане неподалеку от пирса Санта-Моники в Калифорнии.