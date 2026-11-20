Генпрокуратура подала иск к бизнесмену Коломойскому* из-за здания в Москве. Фото: Павел Дацковский

В отношении бывшего губернатора Днепропетровской области Украины и бизнесмена Игоря Коломойского* поступил иск. С заявлением в Пресненский районный суд Москвы обратилась Генпрокуратура РФ. Причиной иска стал бизнес-центр, расположенный вблизи Кремля, пишет РБК.

Уточняется, что иск подан к предпринимателю и компании "Сити Холдинг". Ей принадлежит бизнес-центр "Поварская Плаза" в центре Москвы. Суд уже принял обеспечительные меры в отношении имущества ответчиков.

Ранее Игорь Коломойский* был совладельцем компании "Сити Холдинг". Кроме того, расследовалось дело о мошенничестве и легализации средств при операциях с указанным бизнес-центром.

В ноябре из собственности предпринимателя изъяли аэропорт Днепропетровска. Как объяснила адвокат Елена Доненко, здание возвращается государству.

*- включен в реестр террористов и экстремистов в РФ